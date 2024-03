Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,39 Prozent auf 1 704,64 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 1 711,40 Punkte an der Kurstafel, nach 1 711,26 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 702,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 714,59 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,305 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, den Wert von 1 697,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 683,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der ATX Prime mit 1 695,74 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,548 Prozent ein. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 2,02 Prozent auf 25,30 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,61 Prozent auf 22,05 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,37 Prozent auf 5,93 EUR), CA Immobilien (+ 1,13 Prozent auf 31,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,91 Prozent auf 111,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2,33 Prozent auf 21,00 EUR), Semperit (-2,32 Prozent auf 11,78 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 8,34 EUR), UBM Development (-1,60 Prozent auf 18,50 EUR) und FACC (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 158 071 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

