Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächelt zum Start

Am Montag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 1 917,88 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 1 916,91 Zählern und damit 0,083 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 918,50 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 919,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 916,78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 1 864,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 802,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 1 798,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,75 Prozent nach oben. 1 936,63 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 2,30 Prozent auf 55,65 CHF), Alcon (+ 1,11 Prozent auf 74,42 CHF), ams (+ 0,92 Prozent auf 1,27 CHF), Richemont (+ 0,70 Prozent auf 136,45 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 250,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Holcim (-3,31 Prozent auf 78,90 CHF), Swatch (I) (-1,45 Prozent auf 193,15 CHF), Lonza (-0,87 Prozent auf 521,60 CHF), VAT (-0,81 Prozent auf 466,40 CHF) und Sandoz (-0,58 Prozent auf 32,36 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 454 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 248,997 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

