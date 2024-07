Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Start im Minus

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,08 Prozent auf 15 986,35 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,071 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,128 Prozent auf 15 977,89 Punkte an der Kurstafel, nach 15 998,36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 993,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 977,89 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,487 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, notierte der SPI bei 15 978,79 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Stand von 15 372,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 792,12 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,72 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 5,07 Prozent auf 29,00 CHF), Spexis (+ 2,82 Prozent auf 0,07 CHF), Ascom (+ 2,78 Prozent auf 7,77 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,62 Prozent auf 28,25 CHF) und Kardex (+ 1,52 Prozent auf 234,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen AIRESIS (-31,11 Prozent auf 0,31 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,18 Prozent auf 11,58 CHF), Roche (-2,50 Prozent auf 265,00 CHF), Roche (-2,15 Prozent auf 240,70 CHF) und Calida (-1,47 Prozent auf 30,10 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 254 882 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,928 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at