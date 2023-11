Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter

Der LUS-DAX notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 15 276,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 15 296,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 218,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 110,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 15 844,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, einen Wert von 14 308,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,68 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,64 Prozent auf 278,10 EUR), Continental (+ 1,61 Prozent auf 64,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,96 Prozent auf 183,80 EUR), Commerzbank (+ 0,94 Prozent auf 10,76 EUR) und Siemens Energy (+ 0,87 Prozent auf 9,47 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-0,65 Prozent auf 21,28 EUR), Henkel vz (-0,65 Prozent auf 70,24 EUR), Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 122,95 EUR), Symrise (-0,46 Prozent auf 95,84 EUR) und Allianz (-0,32 Prozent auf 221,30 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 748 957 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 157,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

