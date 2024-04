Schwacher Handel: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,85 Prozent leichter bei 25 966,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 235,532 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 26 184,18 Punkte an der Kurstafel, nach 26 189,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 825,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 184,18 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,29 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, stand der MDAX bei 26 245,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 432,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 892,99 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 3,25 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 3,49 Prozent auf 109,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 37,70 EUR), Lufthansa (+ 0,84 Prozent auf 6,71 EUR), LEG Immobilien (+ 0,55 Prozent auf 73,62 EUR) und K+S (+ 0,40 Prozent auf 13,89 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Befesa (-5,03 Prozent auf 33,22 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,53 Prozent auf 128,70 EUR), Sixt SE St (-4,01 Prozent auf 91,05 EUR), AIXTRON SE (-3,43 Prozent auf 21,66 EUR) und Jungheinrich (-3,15 Prozent auf 35,70 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 089 974 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,676 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

