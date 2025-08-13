K+S Aktie
|12,76EUR
|-0,35EUR
|-2,67%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,16%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,79%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12.08.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.08.25
|Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.08.25