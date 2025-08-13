FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.