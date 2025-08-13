K+S Aktie

12,76EUR -0,35EUR -2,67%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

13.08.2025 11:21:15

K+S Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
13,12 € 		Abst. Kursziel*:
-16,16%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,79%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

