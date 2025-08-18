ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sell" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 hätten wenig Luft nach oben und die Erwartungen für 2026 erschienen zu optimistisch. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.