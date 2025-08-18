K+S Aktie
|12,47EUR
|-0,14EUR
|-1,11%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sell" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 hätten wenig Luft nach oben und die Erwartungen für 2026 erschienen zu optimistisch. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,15%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,78%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Analysen zu K+S AG
Analysen zu K+S AGmehr Analysen
|10:55
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|10:55
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|10:55
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,50
|-0,87%
