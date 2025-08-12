K+S Aktie

12,98EUR 0,02EUR 0,15%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

12.08.2025 11:28:26

K+S Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die finalen Kennziffern deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz in einer ersten Reaktion am Dienstag. Teilweise höhere Preise des Düngemittelherstellers hätten niedrigere Volumina überwiegend ausgeglichen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Buy
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,91 € 		Abst. Kursziel*:
70,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,49%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

