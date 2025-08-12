K+S Aktie

12.08.2025 11:21:32

K+S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen deckten sich mit den bereits im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Mittelwert der vom Düngemittelproduzenten in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 spreche für sinkende Konsensschätzungen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

