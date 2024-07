Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot

So bewegt sich der MDAX heute.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,60 Prozent auf 25 747,58 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 254,477 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 25 898,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 904,22 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 722,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 898,60 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 25 719,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 447,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 27 860,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,06 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell KRONES (+ 2,06 Prozent auf 129,00 EUR), ENCAVIS (+ 0,47 Prozent auf 17,09 EUR), HENSOLDT (+ 0,45 Prozent auf 35,64 EUR), Nemetschek SE (+ 0,37 Prozent auf 93,85 EUR) und Bechtle (+ 0,24 Prozent auf 41,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nordex (-3,17 Prozent auf 13,12 EUR), Lufthansa (-2,36 Prozent auf 5,70 EUR), HUGO BOSS (-1,76 Prozent auf 40,85 EUR), thyssenkrupp (-1,46 Prozent auf 3,99 EUR) und LANXESS (-1,43 Prozent auf 22,68 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 914 305 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,631 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die RTL-Aktie mit 14,88 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at