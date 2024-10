Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Verlusten

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 20 074,70 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 20 097,56 Punkte an der Kurstafel, nach 20 107,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 20 047,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 106,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,602 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18 660,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20 453,02 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Wert von 15 047,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 21,34 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian A (+ 3,95 Prozent auf 174,66 USD), Super Micro Computer (+ 2,40 Prozent auf 46,44 USD), Fortinet (+ 1,76 Prozent auf 79,15 USD), Zoom Video Communications (+ 1,55 Prozent auf 69,38 USD) und Zscaler (+ 1,18 Prozent auf 179,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Constellation Energy (-2,67 Prozent auf 271,94 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,55 Prozent auf 141,16 USD), JDcom (-2,43 Prozent auf 42,48 USD), Micron Technology (-1,99 Prozent auf 100,50 USD) und Broadcom (-1,84 Prozent auf 177,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 293 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,074 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,62 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

