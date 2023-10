Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der NASDAQ 100 sinkt am Donnerstag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,69 Prozent schwächer bei 14 138,19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,470 Prozent schwächer bei 14 314,01 Punkten in den Handel, nach 14 381,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 14 372,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 058,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,59 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.09.2023, den Wert von 14 545,83 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.07.2023, einen Stand von 15 499,26 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.10.2022, den Stand von 11 405,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 30,15 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell O Reilly Automotive (+ 6,23 Prozent auf 929,41 USD), JDcom (+ 3,62 Prozent auf 26,03 USD), Baker Hughes (+ 2,94 Prozent auf 35,02 USD), ON Semiconductor (+ 2,91 Prozent auf 83,52 USD) und Microchip Technology (+ 2,44 Prozent auf 73,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Align Technology (-25,33 Prozent auf 189,44 USD), Comcast (-7,44 Prozent auf 39,57 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-4,29 Prozent auf 286,69 USD), DexCom (-3,58 Prozent auf 81,33 USD) und Lucid (-3,48 Prozent auf 4,03 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 688 875 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 9,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at