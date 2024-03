Schwacher Handel: NASDAQ 100 verliert zum Start

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 18 279,78 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,149 Prozent leichter bei 18 293,15 Punkten, nach 18 320,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 328,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 267,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 004,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.12.2023, einen Stand von 16 777,40 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.03.2023, den Stand von 12 567,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,49 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 2,24 Prozent auf 150,91 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,17 Prozent auf 151,97 USD), Constellation Energy (+ 1,43 Prozent auf 176,62 USD), NVIDIA (+ 1,22 Prozent auf 925,50 USD) und Broadcom (+ 1,02 Prozent auf 1 361,77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lululemon Athletica (-18,03 Prozent auf 392,50 USD), Atlassian A (-2,88 Prozent auf 191,57 USD), Illumina (-2,58 Prozent auf 133,90 USD), CrowdStrike (-2,39 Prozent auf 321,58 USD) und Biogen (-2,33 Prozent auf 215,60 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 334 583 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,920 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at