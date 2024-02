Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 17 615,34 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 17 634,69 Zählern und damit 0,046 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 642,73 Punkte).

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17 651,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 591,02 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2024, den Wert von 16 305,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 15 099,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 12 573,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 6,48 Prozent zu Buche. Bei 17 682,29 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 10,08 Prozent auf 77,97 USD), IDEXX Laboratories (+ 5,04 Prozent auf 553,69 USD), NVIDIA (+ 3,80 Prozent auf 686,71 USD), NXP Semiconductors (+ 2,98 Prozent auf 221,40 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 1,40 Prozent auf 144,38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Enphase Energy (-7,38 Prozent auf 94,25 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,27 Prozent auf 52,91 USD), Lucid (-4,23 Prozent auf 3,17 USD), Zscaler (-3,52 Prozent auf 235,41 USD) und Charter A (-3,24 Prozent auf 308,88 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 674 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,834 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at