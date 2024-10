Schwacher Handel: SDAX schwächelt

Der SDAX notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 14 033,37 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,644 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,093 Prozent tiefer bei 14 098,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 111,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 033,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 135,42 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 964,66 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 14 353,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der SDAX auf 12 780,83 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,54 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell AlzChem Group (+ 5,76 Prozent auf 51,40 EUR), MLP SE (+ 2,46 Prozent auf 5,84 EUR), GRENKE (+ 2,28 Prozent auf 24,70 EUR), PNE (+ 2,04 Prozent auf 12,00 EUR) und SFC Energy (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil RENK (-5,18 Prozent auf 21,24 EUR), EVOTEC SE (-4,92 Prozent auf 5,90 EUR), STRATEC SE (-3,45 Prozent auf 42,00 EUR), Ceconomy St (-3,28 Prozent auf 3,12 EUR) und AUTO1 (-3,27 Prozent auf 9,91 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die RENK-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 509 731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,864 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,79 erwartet. Mit 9,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at