HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 44,40 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller dürfte Mitte Mai starke Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analyst George McWhirter in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Auftragsbücher blieben gut gefüllt für den Rest des Jahres. Mittelfristig schalte man ohnehin einen Gang hoch. McWhirter hob seine Ergebnisschätzung für 2027 um elf Prozent an./ag



