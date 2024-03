Schwacher Handel: SMI legt den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag verliert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,75 Prozent auf 11 701,88 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,339 Prozent auf 11 750,45 Punkte an der Kurstafel, nach 11 790,46 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 699,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 779,76 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,579 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, bewegte sich der SMI bei 11 213,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, notierte der SMI bei 11 209,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 716,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,76 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,72 Prozent auf 479,30 CHF), Logitech (+ 1,66 Prozent auf 83,38 CHF), Sonova (+ 1,12 Prozent auf 288,00 CHF), Swiss Re (+ 1,03 Prozent auf 112,95 CHF) und Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Life (-5,38 Prozent auf 630,20 CHF), Roche (-4,07 Prozent auf 231,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,43 Prozent auf 241,00 CHF), Partners Group (-1,34 Prozent auf 1 289,50 CHF) und Novartis (-0,83 Prozent auf 86,41 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 529 884 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,386 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

