Schwacher Handel: So performt der SLI nachmittags

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 1 775,07 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,248 Prozent schwächer bei 1 771,07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 775,48 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 779,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 770,25 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,528 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 1 747,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 720,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 726,31 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 3,02 Prozent auf 68,28 CHF), VAT (+ 2,75 Prozent auf 399,60 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 362,70 CHF), Logitech (+ 1,62 Prozent auf 81,72 CHF) und Roche (+ 0,75 Prozent auf 254,15 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sika (-4,14 Prozent auf 243,10 CHF), Sandoz (-2,31 Prozent auf 28,72 CHF), SGS SA (-2,15 Prozent auf 70,18 CHF), Temenos (-1,91 Prozent auf 77,88 CHF) und Geberit (-1,49 Prozent auf 514,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 115 645 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 274,362 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,89 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at