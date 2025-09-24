Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Der jährliche Pharmatag habe zwar guten Einblick geboten, aber doch wenig Neues gebracht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
235,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
261,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,24%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
262,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,31%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|262,90
|-0,87%
