FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Der jährliche Pharmatag habe zwar guten Einblick geboten, aber doch wenig Neues gebracht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag./ag/tav



