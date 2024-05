Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verliert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,60 Prozent auf 39 433,01 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,558 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,485 Prozent fester bei 39 863,33 Punkten, nach 39 671,04 Punkten am Vortag.

Bei 39 359,63 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 39 694,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,39 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 38 503,69 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, einen Stand von 39 131,53 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.05.2023, den Stand von 33 055,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 0,36 Prozent auf 183,79 USD), Microsoft (+ 0,34 Prozent auf 431,98 USD), Chevron (+ 0,06 Prozent auf 157,66 USD), Merck (+ 0,02 Prozent auf 131,13 USD) und Caterpillar (+ 0,02 Prozent auf 356,02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-5,19 Prozent auf 176,62 USD), Intel (-3,06 Prozent auf 30,46 USD), Johnson Johnson (-1,66 Prozent auf 150,95 USD), McDonalds (-1,63 Prozent auf 261,43 USD) und Walt Disney (-1,60 Prozent auf 101,37 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 919 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,945 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

