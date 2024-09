Schwacher Handel: SPI beendet die Sitzung im Minus

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,02 Prozent tiefer bei 15 826,09 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,194 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,437 Prozent auf 15 920,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 989,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 055,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 826,09 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 3,96 Prozent nach. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 15 346,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der SPI mit 16 250,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der SPI mit 14 425,06 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,62 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 10,74 Prozent auf 1,34 CHF), Relief Therapeutics (+ 7,50 Prozent auf 2,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,35 Prozent auf 3,15 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,00 Prozent auf 7,80 CHF) und Perrot Duval SA (+ 3,88 Prozent auf 67,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Xlife Sciences (-6,01 Prozent auf 26,60 CHF), ams (-5,08 Prozent auf 0,96 CHF), Evolva (-4,89 Prozent auf 0,86 CHF), TX Group (-4,75 Prozent auf 136,40 CHF) und Baloise (-4,59 Prozent auf 158,10 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 993 286 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,199 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 8,79 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

