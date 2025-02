Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 4 673,30 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,008 Prozent stärker bei 4 682,09 Punkten, nach 4 681,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 692,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 672,56 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,516 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 4 379,94 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, bei 4 249,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 229,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 692,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 291,01 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 1,11 Prozent auf 47,48 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,78 Prozent auf 168,48 EUR), Roche (+ 0,76 Prozent auf 290,40 CHF) und SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 280,05 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,81 Prozent auf 211,00 EUR), Glencore (-1,63 Prozent auf 3,44 GBP), BP (-1,10 Prozent auf 4,57 GBP), GSK (-1,03 Prozent auf 14,29 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,69 Prozent auf 26,81 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 056 203 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 357,392 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at