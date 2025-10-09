Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
09.10.2025 12:42:19
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mark Fielding passte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Übernahme von Altair/Dotmatics an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 03:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
248,95 €
Abst. Kursziel*:
-7,61%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
249,45 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|12:44
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
