Siemens Aktie
|249,45EUR
|4,35EUR
|1,77%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 262 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
267,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
248,95 €
|
Abst. Kursziel*:
7,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
