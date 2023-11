Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Rot

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 3 862,80 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,103 Prozent tiefer bei 3 867,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 871,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 867,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 856,56 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,354 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 888,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der STOXX 50 3 964,67 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 3 607,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 0,72 Prozent auf 6,16 EUR), Bayer (+ 0,61 Prozent auf 42,02 EUR), Roche (+ 0,55 Prozent auf 237,70 CHF), AstraZeneca (+ 0,53 Prozent auf 102,84 GBP) und GSK (+ 0,24 Prozent auf 14,28 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil National Grid (-1,41 Prozent auf 9,76 GBP), UBS (-1,08 Prozent auf 22,04 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 428,60 CHF), BASF (-1,04 Prozent auf 43,03 EUR) und Glencore (-0,55 Prozent auf 4,29 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 659 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 367,832 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

