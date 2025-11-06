SAP Aktie
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,30 Prozent auf 5 652,12 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,839 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,062 Prozent auf 5 665,59 Punkte an der Kurstafel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 665,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 647,61 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,213 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 628,72 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 263,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 800,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 14,93 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 734,28 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,39 Prozent auf 42,03 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 162,45 EUR), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 64,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 26,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,70 Prozent auf 1 719,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,86 Prozent auf 105,25 EUR), Deutsche Börse (-1,50 Prozent auf 216,60 EUR), SAP SE (-1,32 Prozent auf 224,95 EUR), Enel (-0,96 Prozent auf 8,88 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 539,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. 662 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 355,818 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Mit 7,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu SAP SE
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
