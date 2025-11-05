Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Kursverlauf 05.11.2025 09:29:25

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,70 Prozent auf 5 620,57 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,848 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,724 Prozent tiefer bei 5 619,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 660,20 Punkten am Vortag.

Bei 5 620,81 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 605,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,770 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 5 651,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 249,59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 870,33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,29 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR), BASF (+ 0,67 Prozent auf 42,13 EUR), UniCredit (+ 0,65) Prozent auf 63,81 EUR), Enel (+ 0,46 Prozent auf 8,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 538,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,15 Prozent auf 106,05 EUR), adidas (-2,16 Prozent auf 154,35 EUR), Infineon (-1,59 Prozent auf 33,65 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 240,80 EUR) und Rheinmetall (-0,75 Prozent auf 1 716,00 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 460 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 359,112 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
