Schwacher Handel: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 3 429,81 Punkte nach unten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 523,952 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 3 438,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 448,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 442,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 429,81 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,172 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 376,76 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 220,09 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, einen Stand von 3 262,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,16 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 451,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 3,16 Prozent auf 6,20 USD), HENSOLDT (+ 0,91 Prozent auf 35,32 EUR), Nordex (+ 0,71 Prozent auf 12,11 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,51 Prozent auf 2,35 EUR) und PNE (+ 0,29 Prozent auf 13,78 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-1,60 Prozent auf 55,50 EUR), Sartorius vz (-1,58 Prozent auf 349,20 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 33,36 EUR), Nagarro SE (-1,10 Prozent auf 81,20 EUR) und AIXTRON SE (-1,06 Prozent auf 27,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 155 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

