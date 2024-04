Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsstart leichter

Der TecDAX notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 3 183,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 488,140 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,072 Prozent schwächer bei 3 208,52 Punkten in den Handel, nach 3 210,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 208,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 175,55 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 4,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 391,18 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.01.2024, den Wert von 3 267,74 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 3 294,26 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,23 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,08 EUR), HENSOLDT (+ 0,54 Prozent auf 37,40 EUR), MorphoSys (+ 0,07 Prozent auf 67,75 EUR), freenet (-0,07 Prozent auf 26,90 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,12 Prozent auf 40,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,12 Prozent auf 45,60 EUR), Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 270,00 EUR), JENOPTIK (-2,44 Prozent auf 23,94 EUR), Nagarro SE (-2,32 Prozent auf 67,25 EUR) und EVOTEC SE (-2,30 Prozent auf 13,14 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 302 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

2024 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at