Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Derzeit legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 4 950,91 Punkte nach unten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,263 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,153 Prozent höher bei 4 961,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 954,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 983,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 948,00 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2024, einen Stand von 4 973,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 906,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 137,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,88 Prozent auf 14,22 EUR), adidas (+ 1,85 Prozent auf 237,10 EUR), Stellantis (+ 0,74 Prozent auf 12,52 EUR), BMW (+ 0,44 Prozent auf 78,08 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,28 Prozent auf 57,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 38,28 EUR), Enel (-1,71 Prozent auf 7,09 EUR), Infineon (-1,42 Prozent auf 30,17 EUR), UniCredit (-1,29 Prozent auf 37,81 EUR) und Allianz (-0,82 Prozent auf 291,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 905 163 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 343,937 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,06 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

