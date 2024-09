Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Start des Montagshandels nach

Am Montag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 19 440,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,854 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,315 Prozent schwächer bei 19 412,33 Punkten, nach 19 473,63 Punkten am Vortag.

Bei 19 447,60 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 412,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, den Stand von 18 906,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der DAX bei 18 235,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der DAX-Kurs 15 386,58 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 15,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 1,94 Prozent auf 30,98 EUR), Zalando (+ 1,01 Prozent auf 30,00 EUR), adidas (+ 0,92 Prozent auf 242,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,41 Prozent auf 54,14 EUR) und Siemens Energy (+ 0,40 Prozent auf 33,03 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche Automobil vz (-2,55 Prozent auf 41,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 95,40 EUR), Continental (-1,34 Prozent auf 59,00 EUR), Daimler Truck (-1,28 Prozent auf 33,98 EUR) und BMW (-1,18 Prozent auf 80,18 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 453 588 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,949 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

