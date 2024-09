Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,59 Prozent leichter bei 18 280,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,781 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,224 Prozent auf 18 534,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 576,50 Punkten am Vortag.

Bei 18 274,98 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 607,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 3,35 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 354,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 652,67 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Wert von 15 741,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,01 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,00 EUR), EON SE (+ 0,95 Prozent auf 13,29 EUR), Sartorius vz (+ 0,85 Prozent auf 237,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,75 Prozent auf 267,50 EUR) und Symrise (+ 0,51 Prozent auf 119,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-6,69 Prozent auf 23,84 EUR), Infineon (-3,54 Prozent auf 28,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,32 Prozent auf 477,30 EUR), Continental (-3,30 Prozent auf 58,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,97 Prozent auf 92,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 630 336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,811 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

