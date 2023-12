Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,06 Prozent leichter bei 16 733,98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,673 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,209 Prozent auf 16 779,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 744,41 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 694,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 789,96 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,301 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der DAX 15 901,33 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, stand der DAX noch bei 15 781,59 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 20.12.2022, einen Stand von 13 884,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 18,94 Prozent zu. Bei 17 003,28 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 1,51 Prozent auf 32,68 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 12,22 EUR), Fresenius SE (+ 1,26 Prozent auf 28,14 EUR), QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 39,37 EUR) und Daimler Truck (+ 0,91 Prozent auf 34,31 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 45,12 EUR), Zalando (-0,99 Prozent auf 22,92 EUR), Siemens Healthineers (-0,93 Prozent auf 53,24 EUR), Commerzbank (-0,85 Prozent auf 10,46 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 37,75 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 642 555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 165,162 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at