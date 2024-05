Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 14 881,82 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 122,424 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,315 Prozent schwächer bei 14 839,00 Punkten, nach 14 885,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 839,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 881,82 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 30.04.2024, einen Stand von 14 297,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 772,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wurde der SDAX mit 13 270,60 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 1,64 Prozent auf 46,45 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,09 Prozent auf 55,40 EUR), PNE (+ 1,09 Prozent auf 14,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,84 Prozent auf 21,64 EUR) und 1&1 (+ 0,81 Prozent auf 17,46 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-1,94 Prozent auf 5,55 USD), Salzgitter (-1,66 Prozent auf 22,46 EUR), CANCOM SE (-1,17 Prozent auf 30,30 EUR), Klöckner (-1,16 Prozent auf 5,94 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,02 Prozent auf 1,17 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 46 614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,250 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5,81 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at