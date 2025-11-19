QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
XETRA-Handel im Fokus 19.11.2025 15:59:01

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der TecDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,58 Prozent höher bei 3 436,17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,019 Prozent tiefer bei 3 415,82 Punkten, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 444,76 Punkte, das Tagestief hingegen 3 411,58 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3,10 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Wert von 3 770,23 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Wert von 3 313,76 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,013 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 15,22 Prozent auf 35,28 EUR), United Internet (+ 2,66 Prozent auf 23,94 EUR), IONOS (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), QIAGEN (+ 1,83 Prozent auf 38,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,78 Prozent auf 42,34 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-3,14 Prozent auf 78,70 EUR), PNE (-1,33 Prozent auf 10,38 EUR), CANCOM SE (-0,99 Prozent auf 24,90 EUR), Eckert Ziegler (-0,82 Prozent auf 15,71 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,69 Prozent auf 34,40 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 244 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten