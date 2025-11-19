XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der TecDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,58 Prozent höher bei 3 436,17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,019 Prozent tiefer bei 3 415,82 Punkten, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 444,76 Punkte, das Tagestief hingegen 3 411,58 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3,10 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Wert von 3 770,23 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Wert von 3 313,76 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,013 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 15,22 Prozent auf 35,28 EUR), United Internet (+ 2,66 Prozent auf 23,94 EUR), IONOS (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), QIAGEN (+ 1,83 Prozent auf 38,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,78 Prozent auf 42,34 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-3,14 Prozent auf 78,70 EUR), PNE (-1,33 Prozent auf 10,38 EUR), CANCOM SE (-0,99 Prozent auf 24,90 EUR), Eckert Ziegler (-0,82 Prozent auf 15,71 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,69 Prozent auf 34,40 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 244 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

