TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Am 26.11.2020 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,215 CANCOM SE-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 57,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,75 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 57,04 EUR, was einer negativen Performance von 42,96 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete CANCOM SE eine Marktkapitalisierung von 795,76 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at