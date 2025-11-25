XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Der TecDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 3 466,80 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 545,024 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,192 Prozent fester bei 3 466,33 Punkten, nach 3 459,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 453,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 474,77 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 3 727,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der TecDAX bei 3 768,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der TecDAX noch bei 3 405,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 0,878 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 1,76 Prozent auf 43,90 EUR), CANCOM SE (+ 1,39 Prozent auf 25,60 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 33,27 EUR), EVOTEC SE (+ 1,09 Prozent auf 5,36 EUR) und Bechtle (+ 1,09 Prozent auf 39,12 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,84 Prozent auf 31,56 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 27,55 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Eckert Ziegler (-0,50 Prozent auf 16,06 EUR) und Nordex (-0,47 Prozent auf 25,44 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 464 974 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at