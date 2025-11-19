AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Kursentwicklung 19.11.2025 17:59:08

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent höher bei 3 430,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 3 415,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 454,80 Punkte, das Tagestief hingegen 3 411,58 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 3 656,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 770,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 313,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 0,169 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 13,78 Prozent auf 34,84 EUR), AIXTRON SE (+ 3,29 Prozent auf 17,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,17 Prozent auf 42,92 EUR), Siltronic (+ 3,15 Prozent auf 44,48 EUR) und United Internet (+ 2,74 Prozent auf 23,96 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,11 Prozent auf 77,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,07 Prozent auf 15,67 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,98 Prozent auf 34,30 EUR), freenet (-0,88 Prozent auf 27,04 EUR) und CANCOM SE (-0,80 Prozent auf 24,95 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 102 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

