AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung
|
19.11.2025 17:59:08
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus
Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent höher bei 3 430,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 3 415,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 454,80 Punkte, das Tagestief hingegen 3 411,58 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 3 656,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 770,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 313,76 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 0,169 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 13,78 Prozent auf 34,84 EUR), AIXTRON SE (+ 3,29 Prozent auf 17,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,17 Prozent auf 42,92 EUR), Siltronic (+ 3,15 Prozent auf 44,48 EUR) und United Internet (+ 2,74 Prozent auf 23,96 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,11 Prozent auf 77,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,07 Prozent auf 15,67 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,98 Prozent auf 34,30 EUR), freenet (-0,88 Prozent auf 27,04 EUR) und CANCOM SE (-0,80 Prozent auf 24,95 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 102 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)