Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start in Rot

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 13 945,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,262 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,265 Prozent höher bei 13 985,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 948,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 990,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 945,11 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 534,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 731,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der SDAX auf 13 229,76 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,897 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Deutsche Beteiligungs (+ 5,84 Prozent auf 29,00 EUR), HORNBACH (+ 3,03 Prozent auf 66,40 EUR), Kontron (+ 2,60) Prozent auf 22,10 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,35 Prozent auf 1,09 EUR) und Dürr (+ 1,65 Prozent auf 20,98 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil CompuGroup Medical SE (-9,50 Prozent auf 36,20 EUR), MorphoSys (-3,92 Prozent auf 62,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,26 Prozent auf 31,40 EUR), Hypoport SE (-1,00 Prozent auf 199,00 EUR) und CANCOM SE (-0,86 Prozent auf 29,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 119 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 11,350 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die pbb-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

