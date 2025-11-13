Dürr Aktie

21,30EUR
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

13.11.2025 09:48:30

Dürr Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,15 € 		Abst. Kursziel*:
98,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
21,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,18%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

