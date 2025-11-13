Dürr Aktie
|21,30EUR
|1,20EUR
|5,97%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21,15 €
|
Abst. Kursziel*:
98,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,18%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21,10
|4,98%
