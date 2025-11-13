Dürr Aktie
|20,90EUR
|0,80EUR
|3,98%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Anlagenbauer eine starke Margenverbesserung unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität als Folge von Kosten- und Effizienzmaßnahmen sowie gestiegener Serviceumsätze. Eine Erholung des Auftragseingangs sei im Schlussquartal zu erwarten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
