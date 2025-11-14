Dürr Aktie

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

14.11.2025 11:00:44

Dürr Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Resümee. Allerdings habe der Auftragseingang enttäuscht./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

