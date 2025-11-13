ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/ag



