WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/ag
Unternehmen:
Dürr AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
21,30 €
Abst. Kursziel*:
5,63%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
21,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name::
Sven Weier
KGV*:
-
