Dürr Aktie

21,60EUR 1,50EUR 7,46%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

13.11.2025 11:20:11

Dürr Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,30 € 		Abst. Kursziel*:
5,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

