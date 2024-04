Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,22 Prozent im Minus bei 3 388,63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 532,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 3 396,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 384,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 415,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,91 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 3 429,24 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 03.01.2024, bei 3 261,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 291,99 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,93 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 4,60 Prozent auf 29,10 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 31,47 EUR), Nagarro SE (+ 1,71 Prozent auf 77,50 EUR), freenet (+ 1,54 Prozent auf 26,42 EUR) und United Internet (+ 1,42 Prozent auf 21,48 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 110,80 EUR), QIAGEN (-2,19 Prozent auf 38,42 EUR), Sartorius vz (-2,02 Prozent auf 349,10 EUR), Kontron (-1,93 Prozent auf 20,28 EUR) und SMA Solar (-1,84 Prozent auf 49,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 048 561 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,637 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at