Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,79 Prozent schwächer bei 19 752,30 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,272 Prozent auf 19 962,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 908,86 Punkten am Vortag.

Bei 19 685,03 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19 979,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,358 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 674,19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 240,11 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.06.2023, den Stand von 15 070,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,39 Prozent nach oben. Bei 19 979,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 8,46 Prozent auf 68,49 USD), Sirius XM (+ 4,69 Prozent auf 2,90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,62 Prozent auf 161,78 USD), Zoom Video Communications (+ 3,74 Prozent auf 58,31 USD) und Cognizant (+ 3,54 Prozent auf 68,14 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Enphase Energy (-8,77 Prozent auf 108,57 USD), Micron Technology (-6,03 Prozent auf 144,19 USD), QUALCOMM (-5,12 Prozent auf 215,47 USD), Microchip Technology (-4,74 Prozent auf 89,02 USD) und ON Semiconductor (-4,38 Prozent auf 67,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 111 169 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,107 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

