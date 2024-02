Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der NASDAQ Composite setzt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,20 Prozent tiefer bei 15 323,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,20 Prozent tiefer bei 15 324,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 509,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 383,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 301,09 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,951 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 15 011,35 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 851,24 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 11 584,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,78 Prozent. Bei 15 630,58 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 47,06 Prozent auf 0,15 CHF), Powell Industries (+ 39,74 Prozent auf 114,01 USD), Trinity Biotech (+ 18,21 Prozent auf 0,52 USD), Radcom (+ 10,53 Prozent auf 10,60 USD) und Manhattan Associates (+ 7,34 Prozent auf 240,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen New York Community Bancorp (-37,19 Prozent auf 6,52 USD), American Superconductor (-16,52 Prozent auf 11,22 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,36 Prozent auf 141,82 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,19 Prozent auf 143,58 USD) und Modine Manufacturing (-6,08 Prozent auf 62,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 849 202 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,816 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

