Schwacher Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 am Montagnachmittag

Am Montag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,30 Prozent auf 8 139,86 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,562 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,142 Prozent stärker bei 8 175,98 Punkten in den Montagshandel, nach 8 164,35 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 184,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 139,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, mit 7 768,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7 568,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 6 925,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 218,07 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im CAC 40 sind derzeit Stellantis (+ 1,05 Prozent auf 26,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,74 Prozent auf 163,34 EUR), BNP Paribas (+ 0,60 Prozent auf 61,34 EUR), TotalEnergies (-0,09 Prozent auf 62,47 EUR) und Kering (-0,41 Prozent auf 425,98 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind derweil STMicroelectronics (-2,38 Prozent auf 41,20 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,38 Prozent auf 859,15 EUR), Sanofi (-0,82 Prozent auf 87,91 EUR), Kering (-0,41 Prozent auf 425,98 EUR) und TotalEnergies (-0,09 Prozent auf 62,47 EUR).

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 69 523 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 430,172 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,33 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at