53,20EUR 0,61EUR 1,16%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

22.10.2025 07:54:56

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52,63 € 		Abst. Kursziel*:
33,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:54 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
15.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
