Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime mittags in der Verlustzone

Der ATX Prime verliert am Donnerstag an Wert.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,39 Prozent leichter bei 1 816,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,106 Prozent schwächer bei 1 839,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 841,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 811,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 839,80 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,26 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 1 812,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 785,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 638,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 1,41 Prozent auf 157,80 EUR), Andritz (+ 0,71 Prozent auf 56,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,13 Prozent auf 39,05 EUR), Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,30 EUR) und S IMMO (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-6,54 Prozent auf 10,00 EUR), Lenzing (-4,35 Prozent auf 31,90 EUR), Frequentis (-3,82 Prozent auf 30,20 EUR), AT S (AT&S) (-3,42 Prozent auf 18,64 EUR) und PORR (-3,06 Prozent auf 13,92 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 525 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,247 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

