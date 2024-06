Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt am Nachmittag ab

ATX-Handel am Nachmittag.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent leichter bei 3 653,32 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 117,707 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,015 Prozent stärker bei 3 672,48 Punkten, nach 3 671,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 680,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 644,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,988 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der ATX einen Stand von 3 645,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, stand der ATX noch bei 3 386,00 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 3 138,38 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,07 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,77 Prozent auf 23,26 EUR), Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 8,92 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,17 Prozent auf 114,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,22 EUR) und OMV (-0,05 Prozent auf 41,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-2,64 Prozent auf 33,15 EUR), Verbund (-2,03 Prozent auf 74,95 EUR), voestalpine (-1,36 Prozent auf 26,02 EUR), Raiffeisen (-0,88 Prozent auf 16,97 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,80 Prozent auf 37,15 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 239 014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

